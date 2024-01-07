Над Днепровским районом уничтожена вражеская ракета, — ОВА

Напомним, что сегодня ночью Силы ПВО уничтожили 2 вражеских беспилотника над Криворожским районом.

российские террористы не унимаются. Направили ракету в Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ПВК «Восток»! Спасибо, – заявил глава ОВА.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Сегодня над Днепровским районом Воздушные Силы уничтожили вражескую ракету.

Сегодня ночью в Криворожском районе Защитники неба уничтожили 2 беспилотника.

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