Над Днепровским районом уничтожена вражеская ракета, — ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
российские террористы не унимаются. Направили ракету в Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ПВК «Восток»! Спасибо, – заявил глава ОВА.
Напомним, что сегодня ночью Силы ПВО уничтожили 2 вражеских беспилотника над Криворожским районом.
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