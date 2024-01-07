В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Авария произошла вчера вечером. По предварительной информации, водитель совершил наезд на человека.
В результате столкновения 43-летний мужчина получил многочисленные травмы, в частности открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и другие повреждения.
От полученных травм пешеход погиб. На месте работали следователи и полиция.
Официальных комментариев по поводу инцидента еще не было.
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