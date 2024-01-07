В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы внедорожник насмерть сбил пешехода.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Авария произошла вчера вечером. По предварительной информации, водитель совершил наезд на человека.

В результате столкновения 43-летний мужчина получил многочисленные травмы, в частности открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и другие повреждения.

От полученных травм пешеход погиб. На месте работали следователи и полиция.

Официальных комментариев по поводу инцидента еще не было.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: