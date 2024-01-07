В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)

Возникли два пожара. Огонь уничтожил 4 автомобиля, повреждено еще 12. Задело здание общежития, 2 многоэтажки, коммунальное заведение, админздание.
Сотрудники ГСЧС спасли 6 человек, из них 2 ребенка. Все потерпевшие будут лечиться дома.
Некоторые автомобили выгорели полностью, другие — серьезно пострадали.
Повредило и некоторые дома, в одной квартире отпала плитка в ванной, во время вечерней атаки.
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