В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)

В Днепре в результате вчерашней атаки БПЛА повредило имущество горожан.

Возникли два пожара. Огонь уничтожил 4 автомобиля, повреждено еще 12. Задело здание общежития, 2 многоэтажки, коммунальное заведение, админздание.

Сотрудники ГСЧС спасли 6 человек, из них 2 ребенка. Все потерпевшие будут лечиться дома.

Некоторые автомобили выгорели полностью, другие — серьезно пострадали.

Повредило и некоторые дома, в одной квартире отпала плитка в ванной, во время вечерней атаки.

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