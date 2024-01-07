В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме

Сегодня в Днепре загорелся жилой дом по улице Слободской Шевченковского района города Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение в службу спасения поступило в 11:40.

Уже на месте пожарные обнаружили, что в одноэтажном жилом доме горит имущество.

К счастью, погибших и травмированных в результате пожара нет. Огонь локализовали через 25 минут.

Сегодня мы писали, что коммунальщики ликвидировали последствия падения обломков вражеского дрона.

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