Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме

Сегодня 16:49
просмотров

Сегодня в Днепре загорелся жилой дом по улице Слободской Шевченковского района города Днепр.

Новости Днепра про В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение в службу спасения поступило в 11:40.

Уже на месте пожарные обнаружили, что в одноэтажном жилом доме горит имущество.

К счастью, погибших и травмированных в результате пожара нет. Огонь локализовали через 25 минут.

Сегодня мы писали, что коммунальщики ликвидировали последствия падения обломков вражеского дрона.

Читайте также:

Новости Днепра про В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом домеУкраїнська Новости Днепра про В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом домеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:38
Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти…

В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома
Сегодня 14:19
В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома

В Днепре на месте падения обломков вражеского железа работали коммунальные…

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП
Новости Днепра
Сегодня 13:40
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы внедорожник насмерть сбил пешехода.

В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:24
В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)

В Днепре в результате вчерашней атаки БПЛА повредило имущество горожан.

Последние новости

Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)
Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти у всех жителей вылетели стекла, есть и другие разрушения.

Сегодня 15:38
5
просмотров
В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома
В Днепре коммунальщики ликвидировали последствия сбивания вражеского металлолома

В Днепре на месте падения обломков вражеского железа работали коммунальные службы.

Сегодня 14:19
9
просмотров
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы внедорожник насмерть сбил пешехода.

Сегодня 13:40
6
просмотров
В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)
В Днепре в результате вражеской атаки повреждены автомобили и дома горожан (ФОТО)

В Днепре в результате вчерашней атаки БПЛА повредило имущество горожан.

Сегодня 12:24
12
просмотров
Над Днепровским районом уничтожена вражеская ракета, — ОВА
Над Днепровским районом уничтожена вражеская ракета, — ОВА

Сегодня над Днепровским районом Воздушные Силы уничтожили вражескую ракету.

Сегодня 11:45
6
просмотров
В Каменском мужчина попросил телефон позвонить и скрылся с гаджетом
В Каменском мужчина попросил телефон позвонить и скрылся с гаджетом

В городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в мошенничестве попросил у 42-летнего мужчины телефон позвонить и скрылся с гаджетом.

Сегодня 10:56
2
просмотров
В Криворожском районе ночью уничтожили 2 беспилотника
В Криворожском районе ночью уничтожили 2 беспилотника

Сегодня ночью в Криворожском районе Защитники неба уничтожили 2 беспилотника.

Сегодня 09:54
7
просмотров
В Днепре из-за атаки беспилотников возникло два возгорания, — ОВА
В Днепре из-за атаки беспилотников возникло два возгорания, — ОВА

В Днепре из-за атаки беспилотников вчера вечером возникло возгорание.

Сегодня 08:58
16
просмотров
Погода на 7 января: в Днепре ожидается снег
Погода на 7 января: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
7
просмотров
Массированная атака дронов на Днепр: поражен дом, где живет 22 семьи
Массированная атака дронов на Днепр: поражен дом, где живет 22 семьи

Вечером 6 января Днепр атаковали беспилотники.

Вчера 23:18
17
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх