Йому було лише 25: на Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Ренат Нагірний

Про це повідомляє Покровська територіальна громада у соцмережі Facebook.
Чоловік народився 28 квітня 1998 року в селищі Покровське, закінчив Покровську загальноосвітню школу №2.
Навчання продовжив у Запорізькому ліцеї. З початку війни пішов добровольцем захищати свою Батьківщину.
Лише місяць тому одружився. Мріяв про щасливу велику родину, хотів жити довго у країні, для якої власними руками, потом і кров’ю здобував мир… Але, на превеликий жаль, життя Рената Володимировича обірвалось… Йому було лише 25…, – сказано у повідомленні Покровської громади.
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