Йому було лише 25: на Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Ренат Нагірний

Лише місяць тому одружився. Мріяв про щасливу велику родину, хотів жити довго у країні, для якої власними руками, потом і кров’ю здобував мир… Але, на превеликий жаль, життя Рената Володимировича обірвалось… Йому було лише 25…, – сказано у повідомленні Покровської громади.