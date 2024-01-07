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  • Йому було лише 25: на Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Ренат Нагірний

Йому було лише 25: на Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Ренат Нагірний

Сьогодні 17:58
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На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув головний сержант Нагірний Ренат Володимирович.

Новости Днепра про Йому було лише 25: на Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Ренат Нагірний

Про це повідомляє Покровська територіальна громада у соцмережі Facebook.

Чоловік народився 28 квітня 1998 року в селищі Покровське, закінчив Покровську загальноосвітню школу №2.

Навчання продовжив у Запорізькому ліцеї. З початку війни пішов добровольцем захищати свою Батьківщину.

Лише місяць тому одружився. Мріяв про щасливу велику родину, хотів жити довго у країні, для якої власними руками, потом і кров’ю здобував мир… Але, на превеликий жаль, життя Рената Володимировича обірвалось… Йому було лише 25…, – сказано у повідомленні Покровської громади.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя. 
 
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Новости Днепра про Йому було лише 25: на Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Ренат НагірнийУкраїнська

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