У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені автівки та оселі містян (ФОТО)

Виникло дві пожежі. Вогонь знищив 4 автівки, пошкоджено ще 12. Зачепило будівлю гуртожитку, 2 багатоповерхівки, комунальний заклад, адмінбудівлю.
Співробітники ДСНС врятували 6 людей, з них 2 дитини. Всі потерпілі будуть лікуватися вдома.
Деякі автівки вигоріли повністю, інші — серйозно постраждали.
Пошкодило і деякі оселі, в одній квартирі відпала плитка у ванній, під час вечірньої атаки.
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