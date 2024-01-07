У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені автівки та оселі містян (ФОТО)

У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки БпЛА пошкодило майно містян.

Виникло дві пожежі. Вогонь знищив 4 автівки, пошкоджено ще 12. Зачепило будівлю гуртожитку, 2 багатоповерхівки, комунальний заклад, адмінбудівлю.

Співробітники ДСНС врятували 6 людей, з них 2 дитини. Всі потерпілі будуть лікуватися вдома.

Деякі автівки вигоріли повністю, інші — серйозно постраждали.

Пошкодило і деякі оселі, в одній квартирі відпала плитка у ванній, під час вечірньої атаки.

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