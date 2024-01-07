Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа у житловому будинку

Сьогодні 16:49
просмотров

Сьогодні у Дніпрі загорівся житловий будинок на вулиці Слобідській Шевченківського району міста Дніпро.

Новости Днепра про У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа у житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення до служби порятунку надійшло об 11:40.

Вже на місці вогнеборці виявили, що в одноповерховому житловому будинку горить майно.

На щастя, загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Вогонь локалізували за 25 хвилин. 

Сьогодні ми писали про те, що комунальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожого дрону.

Читайте також:

Новости Днепра про У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа у житловому будинкуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:38
Як виглядає гуртожиток у Дніпрі, який постраждав від ворожого дрону (ФОТО)

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки серйозно постраждав гуртожиток, майже у…

У Дніпрі комунальники ліквідували наслідки збиття ворожого залізяччя
Сьогодні 14:19
У Дніпрі комунальники ліквідували наслідки збиття ворожого залізяччя

У Дніпрі на місці падіння уламків ворожого залізяччя працювали комунальні…

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 13:40
У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи позашляховик на смерть збив…

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені автівки та оселі містян (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені автівки та оселі містян (ФОТО)

У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки БпЛА пошкодило майно містян.

Наверх