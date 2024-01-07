У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа у житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення до служби порятунку надійшло об 11:40.
Вже на місці вогнеборці виявили, що в одноповерховому житловому будинку горить майно.
На щастя, загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Вогонь локалізували за 25 хвилин.
Сьогодні ми писали про те, що комунальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожого дрону.
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