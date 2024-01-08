У Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Через погіршення погодних умов сьогодні, 8 січня, у нашому місті є зміни у роботі громадського транспорту. Так, трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть за оперативним розкладом, тобто із відхиленнями від графіків
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 670 автобусів (з них 97 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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