У Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

У Дніпрі лютує негода - ураганний вітер, опади, мороз.

Через погіршення погодних умов сьогодні, 8 січня, у нашому місті є зміни у роботі громадського транспорту. Так, трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть за оперативним розкладом, тобто із відхиленнями від графіків

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 670 автобусів (з них 97 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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