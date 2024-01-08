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  • У Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

У Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Сьогодні 07:57
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У Дніпрі лютує негода - ураганний вітер, опади, мороз.

Новости Днепра про У Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Через погіршення погодних умов сьогодні, 8 січня, у нашому місті є зміни у роботі громадського транспорту. Так, трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть за оперативним розкладом, тобто із відхиленнями від графіків

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 670 автобусів (з них 97 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиціУкраїнська

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