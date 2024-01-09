Небезпечна краса: у місті на Дніпропетровщині настав “льодовиковий період” (ФОТО)

У Кривому Розі 8 січня настав "льодовиковий період".

З вечора 7 січня, як і прогнозували синоптики, у Дніпрі та області погіршилися погодні умови. Найгірша ситуація була у Кривому Розі, який тотально зледенів. Через ожеледицю не працював транспорт, обривалися дроти та падали скуті кригою дерева.

Попри те, що негода наробила чимало біди, містяни виходили на прогулянки. Мешканка Кривого Рогу показала, як виглядав парк Шахтарський на 44 кварталі під час “льодовикового періоду” 8 січня.

Парк Шахтарський. Льодовиковий період. Красиво, але небезпечно, – розповіла містянка.

На фото видно, що кригою покрилися усі гілочки, шишки, кущі та дерева. Тисячі бурульок звисали над головами відвідувачів у парку.

Нагадаємо, учора через зимовий колапс було знеструмлено 250 населених пунктів.

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