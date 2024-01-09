У відпустці помер 35-річний солдат із Кам’янського: не витримало серце

Вічна пам'ять!

3 січня, перебуваючи вдома у відпустці, помер 35-річний солдат Андрій Кучер із Кам’янського. У захисника не витримало серце.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Кам’янської міської ради.

Андрій народився 20 липня 1988 року у Дніпродзержинську. 2008 року закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. На початку травня 2022 року став на захист Української Держави та її народу.

У воїна залишилися дружина, син, батьки та дві сестри.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!

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