3 січня, перебуваючи вдома у відпустці, помер 35-річний солдат Андрій Кучер із Кам’янського. У захисника не витримало серце.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Кам’янської міської ради.
Андрій народився 20 липня 1988 року у Дніпродзержинську. 2008 року закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. На початку травня 2022 року став на захист Української Держави та її народу.
У воїна залишилися дружина, син, батьки та дві сестри.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!
Читайте також:
У Кривому Розі викрили розкрадання бюджетних грошей на ремонті їдальні…
Сьогодні, 8 січня, помер колишній футболіст збірної України та "Дніпра"…
Жахливий випадок стався у п'ятницю, 5 січня.
На Дніпропетровщині затримали ймовірного контрабандиста.