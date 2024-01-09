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У Дніпрі у власній квартирі згоріла 72-річна бабуся

Сьогодні 08:35
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі у власній квартирі згоріла 72-річна бабуся

Учора, 8 січня, у Дніпрі на вулиці Князя Володимира Великого горіла квартира на п’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:27.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час гасіння займання рятувальники виявили обгоріле тіло 72-річної жінки.

Пожежу ліквідували о 17:58.

До місця виклику залучили 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі у власній квартирі згоріла 72-річна бабусяУкраїнська

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