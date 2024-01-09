У Дніпрі у власній квартирі згоріла 72-річна бабуся

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Учора, 8 січня, у Дніпрі на вулиці Князя Володимира Великого горіла квартира на п’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:27.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час гасіння займання рятувальники виявили обгоріле тіло 72-річної жінки.

Пожежу ліквідували о 17:58.

До місця виклику залучили 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: