Ділянку траси Дніпро-Миколаїв перекрили через негоду

Через негоду, яка накрила значну частину України, перекриють трасу в напрямку до Миколаєва.

Про це сповістили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Йдеться про перекриття траси Н-11 в Миколаївській області

У зв’язку з погіршенням погодних умов тимчасове обмеження руху для вантажного та маршрутного транспорту вводиться з 18:00 8 січня на автодорозі Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг від межі з Дніпропетровською областю до м. Миколаєва).

Поліція Дніпропетровської області радить громадянам врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. Зважаючи на складні погодні умови, заздалегідь плануйте свій маршрут або перенесіть поїздку, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що після нічного крижаного дощу та снігопаду Кривий Ріг заледенів. Понад 15 тисяч родин залишилися без світла. Усе через негоду, яка звалила дерева та лінії електропередач.

Завтра негода має трохи відступити. Збережуться морози, але без опадів.

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