Участок трассы Днепр-Николаев перекрыли из-за снежного армагедона

Из-за непогоды, которая накрыла значительную часть Украины, перекроют трассу по направлению к Николаеву.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Речь идет о перекрытии трассы Н-11 в Николаевской области.

В связи с ухудшением погодных условий временное ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта вводится с 18.00 8 января на автодороге Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог от границы с Днепропетровской областью до г. Николаева).

Полиция Днепропетровской области рекомендует гражданам учесть эту информацию при планировании поездок. Учитывая сложные погодные условия, заранее планируйте свой маршрут или перенесите поездку, — говорится в сообщении.

Заметим, что после ночного ледяного дождя и снегопада Кривой Рог заледенел. Более 15 тысяч семей остались без света. Все из-за непогоды, которая свалила деревья и линии электропередач.

Завтра ненастье должно немного отступить. Сохранятся морозы, но без осадков.

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