Участок трассы Днепр-Николаев перекрыли из-за снежного армагедона

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Речь идет о перекрытии трассы Н-11 в Николаевской области.
В связи с ухудшением погодных условий временное ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта вводится с 18.00 8 января на автодороге Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог от границы с Днепропетровской областью до г. Николаева).
Полиция Днепропетровской области рекомендует гражданам учесть эту информацию при планировании поездок. Учитывая сложные погодные условия, заранее планируйте свой маршрут или перенесите поездку, — говорится в сообщении.
Заметим, что после ночного ледяного дождя и снегопада Кривой Рог заледенел. Более 15 тысяч семей остались без света. Все из-за непогоды, которая свалила деревья и линии электропередач.
Завтра ненастье должно немного отступить. Сохранятся морозы, но без осадков.
Читайте также:
Автор:
Медики, первыми прибывшие на место ракетного удара по Новомосковску, рассказали…
Несмотря на непогоду, в Днепре на улицы города выехали скутеристы…
В Кривом Роге разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте столовой…
Стало известно о возвращении домой Виты Ганныч, дочь которой неоднократно…
Медики, первыми прибывшие на место ракетного удара по Новомосковску, рассказали о первых минутах после взрыва.
Несмотря на непогоду, в Днепре на улицы города выехали скутеристы и велосипедисты.
В Кривом Роге разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте столовой в воинской части.
Стало известно о возвращении домой Виты Ганныч, дочь которой неоднократно пикетировала в Днепре.
Правительство отменило мораторий на отключение света и начисление пены за долги по ЖКХ
Появился бот, куда можно жаловаться на закрытые укрытия.
В этом году, как и в 2023 в Днепре нет городской елки, как это было до полномасштабного вторжения. Но новогоднее дерево есть во многих городских парках. Елки украшены и в вечернее время на них включается иллюминация. Более полувека назад в…
Полезная информация!
В Днепре показали уникальную фотографию карьера на Красном Камне в 1975 году.
Сегодня, 8 января, умер бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Богдан Шершун. Ему было 42 года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!