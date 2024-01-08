У мережі показали, як у Дніпрі майже 50 років тому облаштовували кар’єр на Червоному Камені

У Дніпрі показали унікальну світлину кар'єру на Червоному Камені у 1975 році.

Світлину, де видно, як “наводили порядки” біля кар’єру на Червоному Камені показав Олександр Волок.

Кар’єр перетворюють на кар’єр? – підписав фото Олександр.

Автор допису не вказав рік фото, але відомий дніпровський блогер Артем Костюк у своєму телеграм-каналі зазначив, що ймовірно знімок зробили у період між 1975 та 1976 роками.

Ох, яку чудову світлину щойно запостив Олександр Волок. Видно процес благоустрою території навколо кар’єру на Червоному Камені – саме відбувається будівництво трибун. Дату зйомки Олександр не написав, але за допомогою OldMaps ми можемо приблизно її визначити – між 1975 та 1976 роком Знято з вже побудованої на той момент 9-поверхівки на Савкіна 2.

Перше фото – 30 липня 1974, друге – 18 жовтня 1976.

Побачити карту самотужки можна ТУТ.

Читайте також:

Українська

Автор: