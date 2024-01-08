У мережі показали, як у Дніпрі майже 50 років тому облаштовували кар’єр на Червоному Камені

Світлину, де видно, як “наводили порядки” біля кар’єру на Червоному Камені показав Олександр Волок.
Кар’єр перетворюють на кар’єр? – підписав фото Олександр.
Автор допису не вказав рік фото, але відомий дніпровський блогер Артем Костюк у своєму телеграм-каналі зазначив, що ймовірно знімок зробили у період між 1975 та 1976 роками.
Ох, яку чудову світлину щойно запостив Олександр Волок. Видно процес благоустрою території навколо кар’єру на Червоному Камені – саме відбувається будівництво трибун. Дату зйомки Олександр не написав, але за допомогою OldMaps ми можемо приблизно її визначити – між 1975 та 1976 роком Знято з вже побудованої на той момент 9-поверхівки на Савкіна 2.
Перше фото – 30 липня 1974, друге – 18 жовтня 1976.
Побачити карту самотужки можна ТУТ.
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