В Днепре в собственной квартире сгорела 72-летняя бабушка

К месту вызова привлекли 10 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Во время тушения возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело 72-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, 8 января, в Днепре на улице Князя Владимира Великого горела квартира на пятом этаже четырнадцатиэтажного жилого дома. Вызов на линию «101» поступил в 17:27.

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