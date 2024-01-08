Зранку 8 січня медики Новомосковської станції ЕМД отримали виклик про постраждалих внаслідок ракетного удару по місту. Одна із бригад негайно вирушила на місце трагедії, повідомила медик Тетяна Пивоварова.
Постраждалі з ЧМТ, множинними осколковими пораненнями, у більшості обличчя та очей, були вчасно госпіталізовані до лікарні Новомосковська. Дякуємо медикам та водіям бригад ЕМД за відданість професії. Всім постраждалим бажаємо найшвидшого одужання. Ми мешкаємо поряд зі злим сусідом. Тож, терпіння нам і віри в Перемогу над агресором, – зазначила Тетяна.
Поруч з маршруткою сталася пожежа. Ймовірно, це місце влучання ракети.
На фото видно, що скло, яке вибило вибухом, попадало на пасажирів.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів 8 січня постраждало понад 30 людей. Одна жінка загинула. Це мешканка Лозуватської громади, що поблизу Кривого Рогу. Ще 11 людей знаходяться у лікарні під наглядом медиків.
Читайте також:
Через негоду, яка накрила значну частину України, перекриють трасу в…
Попри негоду в Дніпрі на вулиці міста виїхали скутеристи та…
Стало відомо про повернення додому Віти Ганнич, донька якої неодноразово…
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за…