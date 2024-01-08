Медики показали зсередини маршрутку, яку знесло вибуховою хвилею у Новомосковську - Днепр Инфо
Медики показали зсередини маршрутку, яку знесло вибуховою хвилею у Новомосковську
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Сегодня 21:31

Медики, які першими прибули на місце ракетного удару по Новомосковську, розповіли про перші хвилини після вибуху.

Новости Днепра про Медики показали зсередини маршрутку, яку знесло вибуховою хвилею у Новомосковську

Зранку 8 січня медики Новомосковської станції ЕМД отримали виклик про постраждалих внаслідок ракетного удару по місту. Одна із бригад негайно вирушила на місце трагедії, повідомила медик Тетяна Пивоварова. 

Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що внаслідок вибухової хвилі постраждали понад 20 мирних мешканців, серед яких 5 дітей. Маршрутка прямувала до Дніпра, зазначила Тетяна. Більшість пасажирів вибралися з салону самотужки.
 
Медики, які прибули на місце події, відразу почали оглядати постраждалих. Усього, у медичному сортуванні та наданні допомоги, брали участь шість бригад фельдшерів. 
 
Постраждалі з ЧМТ, множинними осколковими пораненнями, у більшості обличчя та очей, були вчасно госпіталізовані до лікарні Новомосковська. Дякуємо медикам та водіям бригад ЕМД за відданість професії. Всім постраждалим бажаємо найшвидшого одужання. Ми мешкаємо поряд зі злим сусідом. Тож, терпіння нам і віри в Перемогу над агресором, – зазначила Тетяна.
 
 Медики поділилися фото з місця інциденту. 
 

Новости Днепра про Медики показали зсередини маршрутку, яку знесло вибуховою хвилею у Новомосковську

Поруч з маршруткою сталася пожежа. Ймовірно, це місце влучання ракети.

Новости Днепра про Медики показали зсередини маршрутку, яку знесло вибуховою хвилею у Новомосковську

На фото видно, що скло, яке вибило вибухом, попадало на пасажирів.

Новости Днепра про Медики показали зсередини маршрутку, яку знесло вибуховою хвилею у Новомосковську

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 8 січня постраждало понад 30 людей. Одна жінка загинула. Це мешканка Лозуватської громади, що поблизу Кривого Рогу. Ще 11 людей знаходяться у лікарні під наглядом медиків. 

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