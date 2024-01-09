В отпуске умер 35-летний солдат из Каменского: не выдержало сердце

Вечная память!

3 января, находясь дома в отпуске, умер 35-летний солдат Андрей Кучер из Каменского. У защитника не выдержало сердце.

Об этом сообщили на ФБ-странице Каменского городского совета.

Андрей родился 20 июля 1988 года в Днепродзержинске. В 2008 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж. В начале мая 2022-го стал на защиту Украинского Государства и его народа.

У воина остались жена, сын, родители и две сестры.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего защитника. Вечная память и слава Герою!

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