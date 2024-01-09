У Дніпрі розшукують 67-річну жінку, яка зникла безвісти майже півроку тому

Поліцейські Дніпра розшукують 67-річну Ольгу Славінську.
30 серпня 2023 року жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст близько 162-165 см.
Була одягнена: сірі штани, зелена футболка.
Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (067) 375 13 73, (095) 878 84 96 або 102.
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