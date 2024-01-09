В Днепре разыскивают 67-летнюю женщину, пропавшую без вести почти полгода назад

Полицейские Днепра разыскивают 67-летнюю Ольгу Славинскую.
30 августа 2023 года женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 162-165 см.
Была одета: серые брюки, зеленая футболка.
Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 375 13 73, (095) 878 84 96 или 102.
Важна любая информация!
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