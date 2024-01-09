У Дніпрі та передмісті сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

ЦЕК проводить планові роботи.

Сьогодні, 9 січня, у Дніпрі та передмісті вимкнуть світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

Дніпро:

вул. Робоча: 152;

вул. Алли Горської: 96-А, 104, 108;

вул. Енергетична: 15;

Обухівка:

вул. Набережна: 10, 12-А;

вул. Тернова: 1;

вул. Чарівна: 115-М;

вул. Широка: 6, 8, 9.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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