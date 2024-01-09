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У Дніпрі та передмісті сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

Сьогодні 07:56
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ЦЕК проводить планові роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

Сьогодні, 9 січня, у Дніпрі та передмісті вимкнуть світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

Дніпро:

  • вул. Робоча: 152;
  • вул. Алли Горської: 96-А, 104, 108;
  • вул. Енергетична: 15;

Обухівка:

  • вул. Набережна: 10, 12-А;
  • вул. Тернова: 1;
  • вул. Чарівна: 115-М;
  • вул. Широка: 6, 8, 9.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: усі адресиУкраїнська

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