У Дніпрі та передмісті сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: усі адреси

Сьогодні, 9 січня, у Дніпрі та передмісті вимкнуть світло деяким мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Дніпро:
Обухівка:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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