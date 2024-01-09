В Днепре и пригороде сегодня выключат свет на 9 часов: все адреса

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 9 января, в Днепре и пригороде выключат свет некоторым жителям.

Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и Украины становится доступно все больше и больше услуг. В приложении не только отображаются различные документы – от паспорта и кода ИНН до водительского удостоверения, но также с его помощью возможно… 2 просмотров

Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО) С вечера 7 января на Днепропетровщину пришла настоящая зима - с сильными морозами, снегом и даже метелями. 7 просмотров

Дал 49 концертов в зоне Чернобыльской АЭС: на 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Белоножко 9 января 2024 года перестало биться сердце народного артиста Украины и организатора музыкального фестиваля "Мелодия двух сердец" Виталия Белоножко. Его не стало на 71-м году жизни. 8 просмотров