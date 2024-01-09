В Днепре и пригороде сегодня выключат свет на 9 часов: все адреса

Сегодня, 9 января, в Днепре и пригороде выключат свет некоторым жителям.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Днепр:
Обуховка:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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