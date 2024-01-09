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Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Monobank: що відомо

Сьогодні 09:06
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Проблему вже вирішують!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Monobank: що відомо

Сьогодні, 9 січня, мешканці Дніпра почали скаржитися на збій у роботі інтернет-банку Monobank: у когось недоступні певні послуги, а в інших не запускається сам застосунок.

Як стало відомо, у роботі Monobank стався незначний збій.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Monobank: що відомо

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.

За його словами, проблему вже вирішують.

Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую, – написав Гороховський.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Monobank: що відомо

Оновлено: Гороховський повідомив, що проблему вирішено! 

Піднялися. Ще раз перепрошую, – написав він. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Monobank: що відомо

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Monobank: що відомоУкраїнська

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