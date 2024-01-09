Жители Днепра жалуются на сбой в работе Monobank: что известно

Сегодня, 9 января, жители Днепра начали жаловаться на сбой в работе интернет-банка Monobank: у кого-то недоступны определенные услуги, а у других не запускается само приложение.
Как стало известно, в работе Monobank произошел незначительный сбой.
Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский.
По его словам, проблему уже решают.
Сломались немного. Чиним. Простите, – написал Гороховский.
Обновлено: Гороховский сообщил, что проблема решена!
Поднялись. Еще раз извините, – написал он.
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