Жители Днепра жалуются на сбой в работе Monobank: что известно

Проблему уже решают!

Сегодня, 9 января, жители Днепра начали жаловаться на сбой в работе интернет-банка Monobank: у кого-то недоступны определенные услуги, а у других не запускается само приложение.

Как стало известно, в работе Monobank произошел незначительный сбой.

Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский.

По его словам, проблему уже решают.

Сломались немного. Чиним. Простите, – написал Гороховский.

Обновлено: Гороховский сообщил, что проблема решена!

Поднялись. Еще раз извините, – написал он.

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