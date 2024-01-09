У Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку у “МОСТ-сіті” та “Дафі”: що відомо

У понеділок, 8 січня, до правоохоронних органів надійшло два повідомлення про замінування у Дніпрі – невідомі погрожували підірвати ТРК “МОСТ-сіті” та ТРЦ “Дафі”.
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці обстежили торговельні центри – жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!
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