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  • У Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку у “МОСТ-сіті” та “Дафі”: що відомо

У Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку у “МОСТ-сіті” та “Дафі”: що відомо

Сьогодні 08:53
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"Мінери" не заспокоюються.

Новости Днепра про У Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку у

У понеділок, 8 січня, до правоохоронних органів надійшло два повідомлення про замінування у Дніпрі – невідомі погрожували підірвати ТРК “МОСТ-сіті” та ТРЦ “Дафі”.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили торговельні центри – жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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