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  • “Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину

“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину

Сьогодні 13:03
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Триває досудове розслідування.

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У неділю, 7 січня, в одній із квартир на вулиці Василя Макухи в Амур-Нижньодніпровському районі чоловік вбив свою дружину.

Як встановили правоохоронці, між подружжям раптово виник конфлікт, під час якого чоловік схопив ніж та вдарив ним кілька разів дружину у живіт та груди. Після скоєного 44-річний зловмисник пішов в іншу кімнату спати. 46-річна потерпіла від отриманих травм померла.

Про це розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські затримали фігуранта, з місця події вони вилучили знаряддя злочину – ніж.

Новости Днепра про

9 січня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер містянину загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце.

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