“Помолився та поїхав”: житель Дніпра стрімив свою втечу через Тису до Угорщини

Дніпрянин збирався перепливти Тису, щоб дістатися до Угорщини, але вчасно передумав.

У Держприкордонній службі розповіли про відчайдуха, який намагався дістатися до Угорщини через річку Тису.

39-річний мешканець Дніпра спробував незаконно перетнути кордон з Україною. Чоловік продумав маршрут та навіть заліз у воду, але в останній момент передумав.

Як розповів чоловік прикордонникам, перепливти до Угорщини він спробував 7 січня. Для цього дніпрянин приїхав на Закарпаття, а потім велосипедом добрався до кордону. Маршрут продумав заздалегідь, а свою “пригоду” збирався зняти на відео.

Однак у найвідповідальніший момент він зіткнувся зі страхом смерті. Чоловік розповів прикордонникам, що ретельно готувався до запливу, але заліз у холодну воду та зрозумів, що може не доплисти.

Втілити план у життя перешкодив страх перед загибеллю. Та й прикордонники не змогли залишити розпач наодинці зі стихією. Адміністративна відповідальність несе все ж таки меншу загрозу, — йдеться в повідомленні.

Дніпрянин перед поїздкою на кордон навіть помолився, але це не допомогло.

Вранці я прокинувся, сів на велосипед — вже було ясно, десь 9 годин. Помолився і поїхав у бік угорського кордону. Я намагався пливти через Тису — це нереально, — згадав блогер.

Чоловік зміг пробути у воді тільки кілька хвилин. За цей час він встиг пропливти лише метр. Річка була холодною, глибокою та з стрімкою течією, тому відчайдух забоявся за своє життя та передумав.

Свою подорож він все ж зняв на відео. Запис опублікували прикордонники, щоб відмовити інших відчайдухів від спроб повторити пригоду чоловіка.

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