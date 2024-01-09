“Помолився та поїхав”: житель Дніпра стрімив свою втечу через Тису до Угорщини - Днепр Инфо
“Помолився та поїхав”: житель Дніпра стрімив свою втечу через Тису до Угорщини
просмотров
Сегодня 12:14

Дніпрянин збирався перепливти Тису, щоб дістатися до Угорщини, але вчасно передумав.

Новости Днепра про

У Держприкордонній службі розповіли про відчайдуха, який намагався дістатися до Угорщини через річку Тису. 

39-річний мешканець Дніпра спробував незаконно перетнути кордон з Україною. Чоловік продумав маршрут та навіть заліз у воду, але в останній момент передумав. 

Як розповів чоловік прикордонникам, перепливти до Угорщини він спробував 7 січня. Для цього дніпрянин приїхав на Закарпаття, а потім велосипедом добрався до кордону. Маршрут продумав заздалегідь, а свою “пригоду” збирався зняти на відео. 

Однак у найвідповідальніший момент він зіткнувся зі страхом смерті. Чоловік розповів прикордонникам, що ретельно готувався до запливу, але заліз у холодну воду та зрозумів, що може не доплисти.

Втілити план у життя перешкодив страх перед загибеллю. Та й прикордонники не змогли залишити розпач наодинці зі стихією. Адміністративна відповідальність несе все ж таки меншу загрозу, — йдеться в повідомленні.

Новости Днепра про

Дніпрянин перед поїздкою на кордон навіть помолився, але це не допомогло. 

Вранці я прокинувся, сів на велосипед — вже було ясно, десь 9 годин. Помолився і поїхав у бік угорського кордону. Я намагався пливти через Тису — це нереально, — згадав блогер.

Чоловік зміг пробути у воді тільки кілька хвилин. За цей час він встиг пропливти лише метр. Річка була холодною, глибокою та з стрімкою течією, тому відчайдух забоявся за своє життя та передумав. 

Свою подорож він все ж зняв на відео. Запис опублікували прикордонники, щоб відмовити інших відчайдухів від спроб повторити пригоду чоловіка. 

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину
Новини Дніпра
Сегодня 13:03
“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину

Триває досудове розслідування.

Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається
Новини Дніпра
Сегодня 12:23
Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається

У рамках перейменування у Дніпрі продовжують повертати вулицям їхню історичну…

У Дніпрі неподалік вокзалу на трамвайних рейках зламалася автівка (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 11:05
У Дніпрі неподалік вокзалу на трамвайних рейках зламалася автівка (ФОТО)

Трамваї тимчасово можуть затримуватися!

У Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиці
Новини Дніпра
Сегодня 10:13
У Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиці

Важлива інформація!