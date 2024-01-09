“Нової пошти” більше не буде: що сталося

Компанія змінює назву!

Один із двох найбільших операторів поштового зв’язку України, компанія “Нова пошта”, змінює назву. Відтепер вона називатиметься Nova.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, “Нова пошта” працює на ринку України з 2001 року. Зараз до групи входять декілька компаній:

NovaPay, Nova Digital, Nova Global тощо.

Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth, – зазначили у компанії.

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