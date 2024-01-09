«Новой почты» больше не будет: что произошло

Компания меняет название!

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи Украины, компания «Новая почта», меняет название. Теперь она будет называться Nova.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA, – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, «Новая почта» работает на рынке Украины с 2001 года. Сейчас в группу входят несколько компаний: NovaPay, Nova Digital, Nova Global и т.д.

Основная цель группы NOVA – обеспечить легкую доставку чего-либо для жизни и бизнеса. Пока это посылки, деньги и технологии, но мы не собираемся останавливаться на этом. Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth, – отметили в компании.

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