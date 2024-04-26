В Днепре с 27 по 29 апреля некоторые трамваи и троллейбусы изменят маршрут: детали

Важная информация!

В Днепре с 27 по 29 апреля закрывается движение автотранспорта через перекресток просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фабра. В связи с этим внесены изменения в работу трамваев №5, №12, троллейбусов №1, №4, №5, №А.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Так, троллейбусные маршруты:

№1, №А будут работать по оперативным расписаниям и осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенская;

№4 приостановит свою работу;

№5 будет осуществлять объезд через перекресток просп. Александра Поля и просп. Леси Украинки.

Трамвайные маршруты 27-28 апреля с 7:30 до 19:00:

№5 сокращается от ж/м Западный до ул. Николая Руденко;

№12 — от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского.

29 апреля с 8:00 до 17:00:

№5 будет следовать от ж/м Западный через Железнодорожный вокзал — Центральный рынок до просп. Леси Украинки;

№12 — от завода металлоизделий до ул. Игоря Сикорского.

Закрытие движения связано с выполнением аварийных работ на трамвайных путях на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фабра. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании своих поездок!

Обновлено: также в эти дни автобусы №113 будут осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенской.

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