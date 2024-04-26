В Днепре с 27 по 29 апреля некоторые трамваи и троллейбусы изменят маршрут: детали

В Днепре с 27 по 29 апреля закрывается движение автотранспорта через перекресток просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фабра. В связи с этим внесены изменения в работу трамваев №5, №12, троллейбусов №1, №4, №5, №А.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Так, троллейбусные маршруты:
Трамвайные маршруты 27-28 апреля с 7:30 до 19:00:
29 апреля с 8:00 до 17:00:
Закрытие движения связано с выполнением аварийных работ на трамвайных путях на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фабра. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании своих поездок!
Обновлено: также в эти дни автобусы №113 будут осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Хороброго и ул. Воскресенской.
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