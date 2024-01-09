Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізит

Досить дивний запит оголосили у Дніпропетровського академічному обласному українському молодіжному театрі.
Співробітники просять у відвідувачів макет людського скелета. Зазначається, що театрали планують прем’єру нової вистави, тож необхідно знайти потрібний реквізит. Самотужки це зробити не вдається, тому завгоспи просять допомоги у прихильників.
Скелет візьмуть у дар, проте натомість голові дати абонемент на вистави. Макет має бути не нижче 150 см.
Усі деталі можна дізнатися ТУТ.
Для довідки: Дніпровський академічний обласний український молодіжний театр створений у 1997 році шляхом злиття Дніпропетровського театру ляльок і Дніпропетровського театру юного глядача.
Має майже столітню історію. Заснований ще у 1927 році, коли в Дніпрі було відкрито перший дитячий театр юного глядача. Майже відразу став популярним місцем для дітей та дорослих. У 1939 році з’явився театр ляльок. Вистави театрів отримували численні нагороди.
Сучасний молодіжний театр пропонує глядачам вистави і для дорослої аудиторії, і для юних театралів різного віку.
Театр знаходиться за адресою: вулиця Володимира Мономаха, 7.
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