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Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізит

Сьогодні 17:08
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У Дніпрі театр просить в дар людський скелет.

Новости Днепра про Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізит

Досить дивний запит оголосили у Дніпропетровського академічному обласному українському молодіжному театрі. 

Співробітники просять у відвідувачів макет людського скелета. Зазначається, що театрали планують прем’єру нової вистави, тож необхідно знайти потрібний реквізит. Самотужки це зробити не вдається, тому завгоспи просять допомоги у прихильників. 

Скелет візьмуть у дар, проте натомість голові дати абонемент на вистави. Макет має бути не нижче 150 см. 

Усі деталі можна дізнатися ТУТ.

Новости Днепра про Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізит

Для довідки: Дніпровський академічний обласний український молодіжний театр створений у 1997 році шляхом злиття Дніпропетровського театру ляльок і Дніпропетровського театру юного глядача.

Має майже столітню історію. Заснований ще у 1927 році, коли в Дніпрі було відкрито перший дитячий театр юного глядача. Майже відразу став популярним місцем для дітей та дорослих. У 1939 році з’явився театр ляльок. Вистави театрів отримували численні нагороди. 

Сучасний молодіжний театр пропонує глядачам вистави і для дорослої аудиторії, і для юних театралів різного віку. 

Театр знаходиться за адресою: вулиця Володимира Мономаха, 7. 

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Новости Днепра про Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізитУкраїнська Новости Днепра про Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізитРусский

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