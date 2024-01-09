У Дніпропетровській області планують перейменувати ще одне велике місто

Велике перейменування триває.

У міськраді Першотравенська анонсували перейменування міста.

До 14 січня будуть приймати пропозиції щодо нової назви для Першотравенська. Як пояснили у міськраді, 27 липня 2023 року набув чинності Закон України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”, який передбачає усунення з публічного простору назв об’єктів топонімії, що містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, визначеним цим законом.

Раніше Український інститут національної пам’яті назвав населені пункти, які підлягають перейменуванню. Серед них і Першотравенськ.

Пунктом 7 статті 8 зазначеного вище закону органам місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку необхідно до 27 січня 2024 року провести консультації з громадськістю та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям, визначеним цим законом, – йдеться у повідомленні. Наразі у Першотравенську приймають пропозиції від містян.

Однак у коментарях люди виступають категорично проти перейменування.

Перше травня, як день солідарності трудящих, винахід не радянський, не комуністичний і навіть царськоросійський. На цей час дні присвячені праці та трудящим існують у 142 країнах світу, у тому числі не менше 20 країн Євросоюзу офіційно відзначають 1 травня. Так що… Залишіть наш Першотравенськ у своїй назві. Якщо назва присвячена до дня трудящих саме СРСР, просто замініть цю змінну, а звучання залиште тим самим, – коментують містяни.

Але є й ті – хто категорично “за”.

Коментарі під цим постом — сигнал для міської влади про те, що жителі потребують розʼяснення щодо необхідності перейменування рідного міста. На жаль, далеко не всі знають, що назви на кшталт Комсомольськ, Красноармійськ, Кіровоград, Красний Луч, Первомайськ (Першотравенськ) відображали настрої революціонерів-більшовиків і фактично надавалися населеним пунктам або ж на честь встановлення радянської влади і перемоги більшовиків над українським національно-визвольним рухом 1917-1921 років, або ж з метою “уславлення” комуністичних лідерів, їхньої діяльності та й самої комуністичної ідеології (як в нашому випадку). Певна, що моє рідне місто кінець кінцем нарешті отримає прекрасну нову назву, яка назавжди відокремить його від огидної радянщини, – зауважують містяни.

Свої пропозиції можна надавати за адресою: 52803, Дніпропетровська обл. Синельниківський район, м. Першотравенськ, вул. Шкільна, буд. 20 (приміщення виконавчого комітету міської ради) та на електронну пошту – [email protected]

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