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Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)

Сегодня 17:01
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С вечера 7 января на Днепропетровщину пришла настоящая зима - с сильными морозами, снегом и даже метелями.

Новости Днепра про Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)

Ранее мы писали, что в Кривом Роге 8 января наступил «ледниковый период». В сети даже показали, как выглядит один из парков города – он весь во льду.

Кроме того, ледяное поле заметили в Днепровском районе.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что все – трава, кусты, деревья – покрылось толстым слоем льда.

Мужчина, который запечатлел ледяное поле, отметил, что выглядит все красиво, но сколько беды от такой красоты.

Отметим, по прогнозу синоптиков, в ночь с 9 на 10 января в Днепре будет 13-15°С мороза, без осадков, ветер — 7-12 м/с.

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Новости Днепра про Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)Русский

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