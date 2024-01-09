Тотальне обледеніння: на Дніпропетровщині помітили крижане поле (ВІДЕО)

Раніше ми писали, що у Кривому Розі 8 січня настав “льодовиковий період”. У мережі навіть показали, як виглядає один із парків міста – він увесь у кризі.
Крім того, крижане поле помітили у Дніпровському районі.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що все – трава, кущі, дерева – покрилося товстим шаром льоду.
Чоловік, який зафільмував крижане поле, зазначив, що виглядає все гарно, але скільки біди від такої краси.
Зазначимо, за прогнозом синоптиків, у ніч з 9 на 10 січня у Дніпрі буде 13°-15°С морозу, без опадів, вітер – 7-12 м/с.
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Александра Лучка
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