В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)

После обильного снега на улицы выбрались дети на санках, которые вместе со сверстниками наслаждались зимними развлечениями. Не отказали себе в удовольствии и взрослые. Лыжника, катавшегося по тротуару, могли видеть жители Набережной Победы.
Выбравшийся в город на лыжах Дмитрий поделился видео в своем Instagram.
Мужчина преодолел не менее 8 километров на лыжах. Для катания Дмитрий избрал обочину дороги у набережной.
Судя по информации в приложении, фиксирующем физическую активность, мужчина двигался со скоростью 11 км в час.
Дмитрий опубликовал видео, на котором он едет на лыжах по безлюдному тротуару.
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