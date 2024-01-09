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  • У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

Сьогодні 19:39
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У Дніпрі чоловік катався по Набережній Перемоги на лижах.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

Після рясного снігу, яким завалило місто, на вулиці вибралися діти на санчатах, які разом з однолітками насолоджувалися зимовими розвагами. Не відмовили собі у задоволенні й дорослі. Лижника, який катався по тротуару могли бачити жителі Набережної Перемоги. 

Дмитро, який вибрався у місто на лижах, поділився відео у своєму Instagram.

Чоловік подолав щонайменше 8 кілометрів на лижах. Для катання Дмитро обрав узбіччя дороги біля набережної. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

Судячи з інформації у додатку, який фіксує фізичну активність, чоловік рухався зі швидкістю 11 км на годину. 

Дмитро опублікував відео, на якому він їде на лижах по безлюдному тротуару. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)Русский

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