У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

Після рясного снігу, яким завалило місто, на вулиці вибралися діти на санчатах, які разом з однолітками насолоджувалися зимовими розвагами. Не відмовили собі у задоволенні й дорослі. Лижника, який катався по тротуару могли бачити жителі Набережної Перемоги.
Дмитро, який вибрався у місто на лижах, поділився відео у своєму Instagram.
Чоловік подолав щонайменше 8 кілометрів на лижах. Для катання Дмитро обрав узбіччя дороги біля набережної.
Судячи з інформації у додатку, який фіксує фізичну активність, чоловік рухався зі швидкістю 11 км на годину.
Дмитро опублікував відео, на якому він їде на лижах по безлюдному тротуару.
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