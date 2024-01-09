У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

У Дніпрі чоловік катався по Набережній Перемоги на лижах.

Після рясного снігу, яким завалило місто, на вулиці вибралися діти на санчатах, які разом з однолітками насолоджувалися зимовими розвагами. Не відмовили собі у задоволенні й дорослі. Лижника, який катався по тротуару могли бачити жителі Набережної Перемоги.

Дмитро, який вибрався у місто на лижах, поділився відео у своєму Instagram.

Чоловік подолав щонайменше 8 кілометрів на лижах. Для катання Дмитро обрав узбіччя дороги біля набережної.

Судячи з інформації у додатку, який фіксує фізичну активність, чоловік рухався зі швидкістю 11 км на годину.

Дмитро опублікував відео, на якому він їде на лижах по безлюдному тротуару.

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