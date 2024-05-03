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  • Дніпропетровщина в ТОП-3 областей, де найбільше церков Московського патріархату

Дніпропетровщина в ТОП-3 областей, де найбільше церков Московського патріархату

Сьогодні 14:06
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Аналітики підрахували скільки зараз в Україні церков УПЦ МП.

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 областей, де найбільше церков Московського патріархату

У Дніпропетровській області досі існує 526 церков, які підпорядковуються Московському патріархату. Про це повідомляє “Опендатабот”. 

Наша область в ТОП-3 регіонів за кількістю церков УПЦ МП. Більше тільки на Донеччині – 683 представництва.

Загалом в Україні залишається понад 8 тисяч церков, які належать до Української православної церкви Московського патріархату. З грудня 2023 року по квітень 2024-го до Православної церкви України перейшло 96 церков. Тоді як протягом усього 2023 року – 386.

На Дніпропетровщині лише одна церква в 2024 році перейшла під протекторат Київського патріархату. Водночас за весь 2023 рік віряни жодного із храмів не погодилися здійснити перехід до ПЦУ.

Найчастіше залишали лави Московського патріархату на Київщині (164), Хмельниччині (155) та Вінниччині (75).

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Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 областей, де найбільше церков Московського патріархатуУкраїнська

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