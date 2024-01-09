Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области возле ТЦ от холода умер дедушка

Сегодня 22:03
просмотров

В Днепропетровской области от переохлаждения умирают люди.

Новости Днепра про В Днепропетровской области возле ТЦ от холода умер дедушка

Из-за мощных морозов от переохлаждения погибли уже два человека.

Жуткий случай произошел в Кривом Роге, сообщает местное издание «На часи». Мужчина упал, не смог подняться и замерз насмерть вблизи одного из торговых центров. Его тело обнаружили утром 9 января в Терновском районе возле остановки «Интернат».

Как говорят очевидцы, в этом месте редко ходят люди, а вечером нет освещения, вероятно, именно поэтому никто не заметил мужчину, который нуждался в помощи.

Дедушку все же нашли прохожие, которые вызвали скорую, но уже было слишком поздно. Медики приехали по вызову, но спасти человека так и не получилось.

Подобный случай произошел в селе Баловка Днепровского района. Там 68-летний мужчина замерз в посадке. Его тело обнаружили родственники. В обоих случаях предварительная причина смерти – переохлаждение.

Осторожно! Чувствительный контент.

Новости Днепра про В Днепропетровской области возле ТЦ от холода умер дедушка

К счастью, не все истории имеют трагический конец. Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области нашли супругов, которые ночь провели в заснеженном поле.

Правоохранители призывают не проходить мимо людей, которые могут нуждаться в помощи, особенно сейчас, когда температура воздуха составляет от -10 до -15 градусов.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области возле ТЦ от холода умер дедушкаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области возле ТЦ от холода умер дедушкаРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз
Новости Днепра
Сегодня 17:48
На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз

В Днепропетровской области супруги чуть не замерзли до смерти.

Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:01
Тотальное обледенение: на Днепропетровщине заметили ледяное поле (ВИДЕО)

С вечера 7 января на Днепропетровщину пришла настоящая зима -…

Два дня как освободился из тюрьмы: на Днепропетровщине мужчина убил кирпичом женщину
Новости Днепра
Сегодня 16:29
Два дня как освободился из тюрьмы: на Днепропетровщине мужчина убил кирпичом женщину

39-летний подозреваемый уже имеет судимость. За два дня до убийства…

Дал 49 концертов в зоне Чернобыльской АЭС: на 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Белоножко
Новости Украины
Сегодня 15:28
Дал 49 концертов в зоне Чернобыльской АЭС: на 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Белоножко

9 января 2024 года перестало биться сердце народного артиста Украины…

Последние новости

Стало известно, когда бассейн «Метеор» в Днепре возобновит работу после очередного обстрела
Стало известно, когда бассейн «Метеор» в Днепре возобновит работу после очередного обстрела

В Днепре возобновит полноценную работу бассейн "Метеор".

Сегодня 21:27
1
просмотров
В Днепре пылал частный дом
В Днепре пылал частный дом

В Днепре на улице Аллы Горской произошел пожар.

Сегодня 20:54
4
просмотров
В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человек
В Днепре и области за неделю от COVID-19 скончались 7 человек

В Минздраве рассказали, какая сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19.

Сегодня 20:03
4
просмотров
В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)
В Днепре заметили мужчину, который катался на лыжах по заснеженным тротуарам (ВИДЕО)

В Днепре мужчина катался по Набережной Победы на лыжах.

Сегодня 19:39
4
просмотров
В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи
В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи

В Днепропетровской области заметили мох, из которого делают духи.

Сегодня 18:37
3
просмотров
В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это
В сети пишут, что «Новая почта» якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней: так ли это

Недавно в Telegram-каналах появилась новость о том, что "Новая почта" якобы распродает посылки, которые лежат на складе более 30 дней.

Сегодня 18:00
6
просмотров
На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз
На Днепропетровщине супруги заблудились посреди заснеженного поля в 10-градусный мороз

В Днепропетровской области супруги чуть не замерзли до смерти.

Сегодня 17:48
3
просмотров
5 главных обновлений iPhone 15 Pro Max
5 главных обновлений iPhone 15 Pro Max

Полезная информация!

Сегодня 17:48
8
просмотров
Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция
Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция

С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и Украины становится доступно все больше и больше услуг. В приложении не только отображаются различные документы – от паспорта и кода ИНН до водительского удостоверения, но также с его помощью возможно…

Сегодня 17:18
2
просмотров
Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит
Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

В Днепре театр просит в дар человеческий скелет.

Сегодня 17:08
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх