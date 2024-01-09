В Днепропетровской области возле ТЦ от холода умер дедушка

Из-за мощных морозов от переохлаждения погибли уже два человека.
Жуткий случай произошел в Кривом Роге, сообщает местное издание «На часи». Мужчина упал, не смог подняться и замерз насмерть вблизи одного из торговых центров. Его тело обнаружили утром 9 января в Терновском районе возле остановки «Интернат».
Как говорят очевидцы, в этом месте редко ходят люди, а вечером нет освещения, вероятно, именно поэтому никто не заметил мужчину, который нуждался в помощи.
Дедушку все же нашли прохожие, которые вызвали скорую, но уже было слишком поздно. Медики приехали по вызову, но спасти человека так и не получилось.
Подобный случай произошел в селе Баловка Днепровского района. Там 68-летний мужчина замерз в посадке. Его тело обнаружили родственники. В обоих случаях предварительная причина смерти – переохлаждение.
Осторожно! Чувствительный контент.
К счастью, не все истории имеют трагический конец. Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области нашли супругов, которые ночь провели в заснеженном поле.
Правоохранители призывают не проходить мимо людей, которые могут нуждаться в помощи, особенно сейчас, когда температура воздуха составляет от -10 до -15 градусов.
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