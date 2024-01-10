В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: будьте осторожны

Все из-за гололедицы.

Сегодня, 10 января, в Днепре и области объявили желтый уровень опасности (первый) – на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

10 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в Днепре будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют, ветер будет достигать 7-12 м/с, температура воздуха — 4-2°С мороза.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 5 жилмассивов внезапно остались без воды: что произошло.

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