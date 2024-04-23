Выросло количество пострадавших из-за ракетного удара у Днепра: некоторые из них — тяжелые

В результате ракетного удара вблизи Днепра 23 апреля есть пострадавшие.

Число пострадавших из-за удара по Днепровскому району выросло до восьми.

Сейчас известно уже о восьми пострадавших, говорит руководитель ОВА Сергей Лысак.

Среди раненых 23-летняя девушка. У нее открытая черепно-мозговая травма – она тяжелая. А еще – трое мужчин – 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое – в больнице.

Атаковали россияне и Никопольщину. 5 раз обстреливали из артиллерии. Более 15 раз ударили дронами-камикадзе. И трижды сбрасывали снаряды из БпЛА. Досталось Никополю, Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.

Пострадали два человека.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди изуродованного – админздание, инфраструктурный объект, магазин, авто. Задел газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.

Напомним, днем 23 апреля жители Днепра слышали два взрыва. Как оказалось, в Днепровском районе были «прилеты».

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