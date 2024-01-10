Створили “Капсулу життя” – укриття, яке може захистити від обстрілів у квартирі: чи працює це

Винахідник із Києва створив модульне укриття, яке можна встановити у себе вдома.

Розмови про створення укриття, яке здатне захистити від ракетних ударів у квартирах, тривають давно. Винахідник Сергій Захарін вирішив створити “Капсулу життя”, де можна сховатися від обстрілів. Модульна конструкція має убезпечити від уламків, але не від прямого влучання. Детальніше про розробку повідомило видання dev.ua.

Встановити “Капсулу життя” можна у квартирах, приватних будинках, офісах та приміщенням, тобто у місцях, де не вийде облаштувати бомбосховище чи встановити монолітне укриття.

Це збірна сталева конструкція, яка має два варіанти – укриття для трьох та шести людей. Ширина в обох конструкціях майже однакова, місце збільшується внаслідок додаткової довжини, яка може бути будь-якою.

Розміри капсули:

довжина 2,1 м;

висота 2,1 м;

ширина: 1,1 м на 3 особи та 1,4 м на 6 осіб;

матеріал — сталь 5 мм;

вага 750 кг та 850 кг відповідно;

найважча деталь конструкції 45 кг.

Очікується, що укриття можна поставити біля ліжка і у разі обстрілів швидко там сховатися.

Сергій Захарін не має профільної вищої освіти, однак тривалий час займається виробництвом деревопереробного обладнання та має патенти на свої вироби.

Вперше зробити домашнє укриття, яке зможе захистити від уламків, Сергій захотів у 2015 році, але повернувся до цієї ідеї лише минулого року.

Винахідник зазначає, що від прямого влучання ракети капсула не врятує. Укриття має витримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів.

Сховище збирається зі сталевих елементів, які зʼєднуються між собою болтами. Монтується в приміщенні поруч зі стінами та кріпиться до несної. За словами винахідника, капсула має вогнетривкість до 30 хвилин. У зв’язку з цим, Сергій радить всередині поставити вогнегасник та кисневі балончики.

Двері одні, але з трьох сторін є люки, з яких можна вилізти, якщо основний вихід щось заблокує. З кожної сторони капсули є зачепи, за допомогою яких її можна буде підняти краном чи вантажівкою.

Всередині не ловить мобільний зв’язок, однак ззовні Сергій планує встановити звукову чи світлову сигналізацію на випадок, якщо обвалиться будинок разом із капсулою.

Сергій вже тестував “Капсулу”, щоб довести її практичність. Звичайно, перевірити чи витримає укриття ракетний удар винахідник не може, але конструктор намагався відтворити умови, за яких це може статися.

Перший раз на конструкцію скинули бетонну плиту вагою у 1100 кг з висоти 9,3 м. У момент падіння Сергій знаходився всередині. Вдруге на укриття поклали 43 тонни будівельних матеріалів, щоб показати, що “Капсула” може витримати уламки, якщо будинок “складеться” після удару.

І дійсно. Конструкція витримала вагу уламків, дах укриття просів лише на 15 міліметрів, а коли плити зняли — вона вирівнялась до свого початкового стану.

Собівартість “Капсули життя” — 53 000 грн. Майже всі витрати це вартість матеріалу. Конструкцію чоловік продає за 70 000 грн. З отриманих коштів він платить податок у 5%.

У Сергія є перші клієнти – родина з Боярки, яка придбала укриття для свого приватного будинку, який зроблений з піноблоків.

Я порівнюю цю капсулу з ременем безпеки в машині. Тобто, може, на 100% і не врятує, але точно збільшить шанси на виживання, — зазначив замовник.

Зараз у Сергія в розробці бар’єр для укриття, який має витримати постріл калібру 7,62. Найближчим часом планується його випробування.

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