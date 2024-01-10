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  • На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)

Сьогодні 13:54
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В якому саме населеному пункті зняте відео - не повідомляється.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)

Днями на Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала – вона їхала на швидкості з відчиненими дверима.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Комфорт поїздок у громадському транспорті за нинішньої погоди, – йдеться у підписі під ним.

Чому саме двері не зачинені – невідомо, можливо, вони замерзли чи зламалися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з’явилася маршрутка з ВІП-місцем.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)Українська

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