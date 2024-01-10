На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)

Днями на Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала – вона їхала на швидкості з відчиненими дверима.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Комфорт поїздок у громадському транспорті за нинішньої погоди, – йдеться у підписі під ним.
Чому саме двері не зачинені – невідомо, можливо, вони замерзли чи зламалися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з’явилася маршрутка з ВІП-місцем.
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Хай такі «святкові салюти» радують нас частіше!