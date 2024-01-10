В Днепре на одной из АЗС сняли «драку» между копами и горожанами: что известно

Сегодня, 10 января, Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, который произошел на одной из АЗС на улице Образцовой (ранее – ул. Академика Образцова).

На кадрах видно, как правоохранители пытаются задержать мужчину, однако он сопротивляется, вырывается. В то же время раздаются крики – как женские, так и мужские.

Очевидцы происшествия назвали это «дракой», но подробности пока остаются за кадром.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что все обстоятельства выясняются.

Как только появится какая-нибудь информация, мы обязательно сообщим!

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