В Днепре на одной из АЗС сняли «драку» между копами и горожанами: что известно

На кадрах видно, как правоохранители пытаются задержать мужчину, однако он сопротивляется, вырывается. В то же время раздаются крики – как женские, так и мужские.
Очевидцы происшествия назвали это «дракой», но подробности пока остаются за кадром.
Осторожно, присутствует ненормативная лексика!
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что все обстоятельства выясняются.
Как только появится какая-нибудь информация, мы обязательно сообщим!
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