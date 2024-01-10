Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували “бійку” між копами та містянами: що відомо

У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували “бійку” між копами та містянами: що відомо

Сьогодні 14:19
просмотров

Сьогодні, 10 січня, Telegram-канали опублікували відео інциденту, що стався на одній із АЗС на вулиці Зразковій (раніше - вул. Академіка Образцова).

Новости Днепра про У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували

На кадрах видно, як правоохоронці намагаються затримати чоловіка, проте він чинить опір, виривається. Водночас лунають крики – як жіночі, так і чоловічі.

Очевидці події назвали це “бійкою”, але подробиці поки що залишаються за кадром.

Обережно, присутня ненормативна лексика!

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що наразі всі обставини з’ясовуються.

Як тільки з’явиться якась інформація, ми обов’язково повідомимо!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували Українська Новости Днепра про У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядає будівля на місці колишньої біофабрики у Дніпрі: старовинний будинок знесли за день (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:09
Як виглядає будівля на місці колишньої біофабрики у Дніпрі: старовинний будинок знесли за день (ФОТО)

У Дніпрі стає все менше будівель, які були зведені понад…

У Дніпрі таксист розчистив дороги на ж/м Лівобережний (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:44
У Дніпрі таксист розчистив дороги на ж/м Лівобережний (ВІДЕО)

У Дніпрі таксист розчистив дорогу в одному із мікрорайонів.

На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:54
На Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО)

В якому саме населеному пункті зняте відео - не повідомляється.

У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютників
Новини Дніпра
Сьогодні 13:47
У Дніпрі копи вибивали гроші з криптовалютників

У Дніпрі судитимуть копів, які вибивали гроші з криптовалютників.

Наверх