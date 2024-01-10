У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували “бійку” між копами та містянами: що відомо

Сьогодні, 10 січня, Telegram-канали опублікували відео інциденту, що стався на одній із АЗС на вулиці Зразковій (раніше - вул. Академіка Образцова).

На кадрах видно, як правоохоронці намагаються затримати чоловіка, проте він чинить опір, виривається. Водночас лунають крики – як жіночі, так і чоловічі.

Очевидці події назвали це “бійкою”, але подробиці поки що залишаються за кадром.

Обережно, присутня ненормативна лексика!

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що наразі всі обставини з’ясовуються.

Як тільки з’явиться якась інформація, ми обов’язково повідомимо!

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