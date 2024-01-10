У Дніпрі на одній із АЗС зафільмували “бійку” між копами та містянами: що відомо

На кадрах видно, як правоохоронці намагаються затримати чоловіка, проте він чинить опір, виривається. Водночас лунають крики – як жіночі, так і чоловічі.
Очевидці події назвали це “бійкою”, але подробиці поки що залишаються за кадром.
Обережно, присутня ненормативна лексика!
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що наразі всі обставини з’ясовуються.
Як тільки з’явиться якась інформація, ми обов’язково повідомимо!
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі стає все менше будівель, які були зведені понад…
У Дніпрі таксист розчистив дорогу в одному із мікрорайонів.
В якому саме населеному пункті зняте відео - не повідомляється.
У Дніпрі судитимуть копів, які вибивали гроші з криптовалютників.