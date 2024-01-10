Должникам отключат свет: кого это не касается в Днепропетровской области

Ранее правительство отменило запрет на прекращение предоставления услуг в случае неуплаты или неполной оплаты коммунальных услуг. Мораторий был принят в начале марта 2022 года и компании-поставщики почти два года не могли выключать свет за долги. Однако теперь это возможно, если у человека большой долг и потребитель отказывается его реструктурировать.
Таким образом, в Днепропетровской области сохраняется мораторий в следующих районах и общинах:
КРИВОРОЖСКИЙ район
НИКОПОЛЬСКИЙ район
СИНЕЛЬНИКОВСКИЙ район
Читайте также:
Автор:
Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на…
Все из-за гололедицы.
В Днепропетровской области от переохлаждения умирают люди.
В Днепропетровской области супруги чуть не замерзли до смерти.
Купить недорогую квартиру в Днепре можно в Центральном районе города. В этом районе продается много однокомнатных квартир и при тщательном поиске дешевое жилье можно найти даже в новостройке или клубном доме с закрытым двором.
Изобретатель из Киева создал модульное укрытие, которое можно установить дома.
Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории Днепропетровщины – это первый случай.
Аналитики показали, какие изменились цены на жилье за 2023 год.
Все из-за гололедицы.
Зарядите телефон!
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепропетровской области от переохлаждения умирают люди.
В Днепре возобновит полноценную работу бассейн "Метеор".
В Днепре на улице Аллы Горской произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!