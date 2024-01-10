Должникам отключат свет: кого это не касается в Днепропетровской области

В Днепропетровской области есть общины, где не отменили мораторий на отключение света за долги.

Ранее правительство отменило запрет на прекращение предоставления услуг в случае неуплаты или неполной оплаты коммунальных услуг. Мораторий был принят в начале марта 2022 года и компании-поставщики почти два года не могли выключать свет за долги. Однако теперь это возможно, если у человека большой долг и потребитель отказывается его реструктурировать.

Таким образом, в Днепропетровской области сохраняется мораторий в следующих районах и общинах:

КРИВОРОЖСКИЙ район

Зеленодольское городское территориальное общество.

НИКОПОЛЬСКИЙ район

Мировская сельская территориальная община, за исключением с. Вышетарасовка;

село Покровское Покровской сельской территориальной общины;

село Пригородное Покровской сельской территориальной общины;

село Борисовка Красногригорьевской поселковой территориальной громады; село Дмитровка Красногригорьевской поселковой территориальной

громады;

село Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной громады.

СИНЕЛЬНИКОВСКИЙ район

Великомихайловское сельское территориальное общество;

Маломихайловское сельское территориальное общество;

Новопавловская сельская территориальная община;

Покровская поселковая территориальная община.

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