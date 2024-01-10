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Должникам отключат свет: кого это не касается в Днепропетровской области

Сегодня 12:22
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В Днепропетровской области есть общины, где не отменили мораторий на отключение света за долги.

Новости Днепра про Должникам отключат свет: кого это не касается в Днепропетровской области

Ранее правительство отменило запрет на прекращение предоставления услуг в случае неуплаты или неполной оплаты коммунальных услуг. Мораторий был принят в начале марта 2022 года и компании-поставщики почти два года не могли выключать свет за долги. Однако теперь это возможно, если у человека большой долг и потребитель отказывается его реструктурировать.

Таким образом, в Днепропетровской области сохраняется мораторий в следующих районах и общинах:

КРИВОРОЖСКИЙ район

  • Зеленодольское городское территориальное общество.

НИКОПОЛЬСКИЙ район

  • Мировская сельская территориальная община, за исключением с. Вышетарасовка;
  • село Покровское Покровской сельской территориальной общины;
  • село Пригородное Покровской сельской территориальной общины;
  • село Борисовка Красногригорьевской поселковой территориальной громады; село Дмитровка Красногригорьевской поселковой территориальной
  • громады;
  • село Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной громады.

СИНЕЛЬНИКОВСКИЙ район

  • Великомихайловское сельское территориальное общество;
  • Маломихайловское сельское территориальное общество;
  • Новопавловская сельская территориальная община;
  • Покровская поселковая территориальная община.

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