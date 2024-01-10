Боржникам відключать світло: кого це не стосується у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області є громади, де не скасували мораторій на відключення світла за борги.

Раніше уряд скасував заборону на припинення надання послуг у випадку несплати або неповної оплати комунальних послуг. Мораторій ухвалили на початку березня 2022 року і компанії-постачальники майже два роки не могли вимикати світло за борги. Однак тепер це можливо, якщо людина має великий борг та відмовляється його реструктурувати.

Таким чином, у Дніпропетровській області зберігається мораторій у наступних районах та громадах:

КРИВОРІЗЬКИЙ район

Зеленодольська міська територіальна громада.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ район

Мирівська сільська територіальна громада за винятком с. Вищетарасівка;

село Покровське Покровської сільської територіальної громади;

село Приміське Покровської сільської територіальної громади;

село Борисівка Червоногригорівської селищної територіальної громади; село Дмитрівка Червоногригорівської селищної територіальної громади;

село Привільне Червоногригорівської селищної територіальної громади.

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ район

Великомихайлівська сільська територіальна громада;

Маломихайлівська сільська територіальна громада;

Новопавлівська сільська територіальна громада;

Покровська селищна територіальна громада.

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