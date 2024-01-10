Как изменились цены на аренду и покупку жилья в Днепре и области за второй год войны

Аналитики известного портала по поиску жилья опубликовали статистику того, как изменились цены на жилье в 2023 году.
Во второй год полномасштабной войны рынок недвижимости восстановился и цены стремительно поползли вверх. Наибольший рост наблюдается в Киеве и в западных областях, чуть меньше поднялась стоимость жилья в центральных регионах. Не отстает и Днепр.
В Днепре и области возобновили строительство 77% новостроек, работы в которых были прекращены после 24 февраля. Это самые высокие показатели на востоке и юге Украины, если не считать соседней Полтавской области, где восстановили 92,9% отделов продаж.
Однако цена жилья в новостройках выросла, но не критично. Если в Ивано-Франковской области стоимость поднялась на 79%, то в Днепре и области – на 5%. Квадратный метр стоит около 40 тысяч гривен.
Ожил и рынок вторичного жилья. Больше всего в Киевской области, но в Днепре и области тоже значительно увеличилось предложение по продаже квартир на вторичном рынке.
Что касается стоимости, цены в Днепре и области выросли на 20%. В 2023 году средняя стоимость 1-комнатной квартиры составила 45 тысяч долларов.
Что касается аренды, то количество предложений уменьшилось.
Однако цены выросли. Цена аренды однокомнатной квартиры составляет в среднем 14 тысяч гривен. Таким образом по сравнению с 2022 годом она подорожала на 37%.
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