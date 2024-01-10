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  • Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Сьогодні 10:39
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Аналітики показали, які змінилися ціни на житло за 2023 рік.

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Аналітики відомого порталу з пошуку житла опублікували статистику того, які змінилися ціни на житло у 2023 році. 

На другий рік повномасштабної війни ринок нерухомості відновився і ціни стрімко поповзли вгору. Найбільше зростання спостерігається у Києві та західних областях, трохи менше піднялася вартість житла у центральних регіонах. Не відстає і Дніпро.

У Дніпрі та області відновили будівництво 77% новобудов, роботи в яких припинили після 24 лютого. Це найвищі показники на сході та півдні України, якщо не зважати на сусідню Полтавську область, де відновили 92,9% відділів продажу. 

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Однак ціна житла у новобудовах зросла, але не критично. Якщо в Івано-Франківській області вартість піднялась на 79%, то у Дніпрі та області – на 5%. Квадратний метр коштує майже 40 тисяч гривень.

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Ожив і ринок вторинного житла. Найбільше у Київській області, але у Дніпрі та області теж значно побільшало пропозицій з продажу квартир на вторинному ринку.

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Що стосується вартості, то ціни у Дніпрі та області зросли на 20%. У 2023 році середня вартість 1-кімнатної квартири склала 45 тисяч доларів. 

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Що ж стосується оренди, то кількість пропозицій зменшилася.

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

Однак ціни зросли. Ціна оренди однокімнатної квартири складає у середньому 14 тисяч гривень. Таким чином у порівнянні з 2022 вона здорожчала на 37%.

Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війни

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Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війниУкраїнська Новости Днепра про Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла у Дніпрі та області за другий рік великої війниРусский

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