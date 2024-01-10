На вулицях Дніпра помітили самоскид, причіп якого “забитий” мандаринами (ВІДЕО)

Ймовірно, цитрусові везуть на утилізацію.

Сьогодні на вулицях Дніпра помітили самоскид, причіп якого “забитий” мандаринами.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Жінка, яка його знімала, жартома просить поділитися мандаринами з нею, але водій навряд почув її…

Ймовірно, цитрусові везуть на утилізацію, адже під час такого транспортування вони замерзнуть і стануть непридатними до вживання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили маршрутку-екстремала: на ходу з відчиненими дверима (ВІДЕО).

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