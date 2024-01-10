В некоторых общинах Днепропетровской области до сих пор блекаут из-за непогоды

В Днепропетровской области некоторые поселки без света после ледяного апокалипсиса, накрывшего часть региона.

С 8 января энергетикам удалось вернуть свет в 52 тысячи домов в 261 населенном пункте Днепропетровской области. Однако из-за морозов и обледенения проводов до сих пор многие семьи остаются без электроэнергии. Самая тяжелая ситуация в Криворожском и Никопольском районах.

По состоянию на сегодняшний день без света еще 19,5 тысячи домов в 197 населенных пунктах.

В Никопольском районе в нескольких населенных пунктах, а именно – с. Приднепровское, с. Мусиевка, часть пгт Красногригорьевка и часть с. Дмитровка – чрезвычайная ситуация. Здесь есть проблемы с высоковольтными линиями, поэтому местные без света второй день.

Энергетики говорят, что причина проблем – оледенение проводов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако из-за плохой погоды не удается быстро устранить все проблемы.

Блэкаут оставил без связи, света и отопления тысячи людей. В школах, медучреждениях и других админзданиях включили генераторы. Людям предлагают обращаться к пунктам несокрушимости или пунктам обогрева, которые обустраивают в местных сельсоветах.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому в Днепропетровской области не будут выключать свет за долги даже после отмены моратория.

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