В Днепре попугай, который мог потеряться, второй день подряд прилетает поесть в ресторан

В Днепре заметили потерявшегося попугая.

Днепряне заметили попугая, который второй день подряд прилетает к ресторанчику, расположенному на Слобожанском проспекте. Красно-синяя птица появилась на пороге заведения «Плов хочу» утром 9 января. Сначала работники и посетители не обратили внимание на яркого крылатого гостя. Вскоре он исчез.

Однако на следующий день попугай снова прилетел к кормушке, которая висит возле летней площадки ресторана. Персонал заведения предполагает, что птица могла потеряться.

Уже второй день подряд в ресторан «Плов Хочу» прилетает попугай. Может, кто-то потерял? На улице холодно, птичка сама не прокормится и замерзнет, — говорится в сообщении телеграм-канала «Днепр Сейчас».

Сейчас на улице сильные морозы, поэтому люди переживают за пернатого, который мог потеряться, поэтому ищут хозяев.

Напомним, ранее мы сообщали о замерзшем псе, который путешествовал по троллейбусам, чтобы согреться после мощных морозов. А на улице Калиновой собаки покусали подростка.

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