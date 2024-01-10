В Днепре попугай, который мог потеряться, второй день подряд прилетает поесть в ресторан

Днепряне заметили попугая, который второй день подряд прилетает к ресторанчику, расположенному на Слобожанском проспекте. Красно-синяя птица появилась на пороге заведения «Плов хочу» утром 9 января. Сначала работники и посетители не обратили внимание на яркого крылатого гостя. Вскоре он исчез.
Однако на следующий день попугай снова прилетел к кормушке, которая висит возле летней площадки ресторана. Персонал заведения предполагает, что птица могла потеряться.
Уже второй день подряд в ресторан «Плов Хочу» прилетает попугай. Может, кто-то потерял? На улице холодно, птичка сама не прокормится и замерзнет, — говорится в сообщении телеграм-канала «Днепр Сейчас».
Сейчас на улице сильные морозы, поэтому люди переживают за пернатого, который мог потеряться, поэтому ищут хозяев.
Напомним, ранее мы сообщали о замерзшем псе, который путешествовал по троллейбусам, чтобы согреться после мощных морозов. А на улице Калиновой собаки покусали подростка.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге на производстве погиб работник.
В Днепре становится все меньше зданий, которые были возведены более…
В Днепре таксист расчистил дорогу в одном из микрорайонов.
Сегодня, 10 января, Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, который произошел на…
К сожалению, подобные случаи происходят все чаще.
В Кривом Роге на производстве погиб работник.
В Днепре становится все меньше зданий, которые были возведены более века назад. На их месте появляются высотные дома. Часть старинных зданий разрушается от времени и потому что за ними никто не ухаживал – в них не проводили ремонты, не латали…
В Днепре таксист расчистил дорогу в одном из микрорайонов.
Сегодня, 10 января, Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, который произошел на одной из АЗС на улице Образцовой (ранее – ул. Академика Образцова).
В Днепре будут судить копов, которые выбивали деньги из криптовалютщиков.
В Днепропетровской области некоторые поселки без света после ледяного апокалипсиса, накрывшего часть региона.
Купить недорогую квартиру в Днепре можно в Центральном районе города. В этом районе продается много однокомнатных квартир и при тщательном поиске дешевое жилье можно найти даже в новостройке или клубном доме с закрытым двором.
В Днепропетровской области есть общины, где не отменили мораторий на отключение света за долги.
Изобретатель из Киева создал модульное укрытие, которое можно установить дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!